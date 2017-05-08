Военный парад в Душанбе, посвященный 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пройдет 9 мая, утром в столичном Парке Победы.

Командовать парадом, который начнется в 9.00, будет советник министра обороны Таджикистана генерал-майор Латиф Файзиев, а примет - министр обороны страны генерал-лейтенант Шерали Мирзо.

Наблюдать за парадом будет президент республики Эмомали Рахмон. Почетными гостями церемонии станут группа ветеранов войны и труда.

Как сообщил АП» начальник пресс-центра Минобороны Таджикистана полковник Фаридун Махмадализода, перед началом парада состоится церемония возложения венков к Вечному огню. Присутствующие почтут память погибших минутой молчания.

В военном параде в Душанбе примут участие свыше 2 тысяч военнослужащих Душанбинского гарнизона, а также наряду с солдатами и офицерами вооруженных сил Таджикистана примет участие сводная рота солдат и офицеров 201-й российской военной базы в Таджикистане.

После завершения парада состоится церемония принятия присяги на верность Родине и воинскому долгу новобранцев таджикской армии.