Пятый фестиваль-выставка коллекционных ретро-автомобилей состоялся сегодня на территории душанбинского гостиничного комплекса "Хаятт редженси" и "Кохи Навруз".

На площадке фестиваля были представлены культовые и коллекционные машины: старинные автомобили советского, европейского и американского производства.

Посетители выставки смогли увидеть редкие ретро-автомобили марки «Победа», «Москвич», «Волга», «Запорожец», «Лада», «Volkswagen», «Ford», «Chevrolet», «Pontiac», и, конечно же, «Mercedes-Benz».