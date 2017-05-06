Главный тренер «Вахдата» Джамолиддин Оев дисквалифицирован на 8 матчей и оштрафован на 1,5 тыс. сомони за применение физической силы в отношении судейской бригады в матче первенства Таджикистана среди команд первой лиги «Эсхата» – «Вахдат» (20 апреля). Такое решение принято на очередном заседании Контрольно-дисциплинарного комитета, сообщает официальный сайт ФФТ.

За умышленный удар соперника ногой в матче чемпионата Таджикистана среди команд высшей лиги «Регар-ТадАЗ» – «Худжанд» (30 апреля), игрок команды «Регар-ТадАЗ» поплатился и Бахтиёр Каландаров: он дисквалифицирован на 3 матча и оштрафован на 500 сомони.

За получение двух желтых карточек на одну игру дисквалифицированы игроки команд первой лиги «Куктош» и «Панджшер» — Дилшод Расулов и Кимматшо Муминшоев.

Также на один матч дисквалифицирован игрок молодежного состава команды ЦСКА «Памир» Адхам Мухаммадамин, получивший две желтые карточки в матче первенства Таджикистана среди молодежных составов команд высшей лиги «Хосилот» – ЦСКА «Памир».