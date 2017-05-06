Президент России Владимир Путин поручил министерству связи и массовых коммуникаций РФ распространить на «крупных медиарынках» российские документальные и художественные фильмы и сериалы, «отражающих объективную информацию о России, в том числе о ее роли в победе над нацизмом», сообщают СМИ РФ со ссылкой на сайт Кремля.

Минкомсвязь должна выполнить данное поручение до 31 января 2018 года.

О каких именно фильмах идет речь и на каких рынках их будут распространять, не уточняется.

Министерство образования и науки будет распространять «объективную историческую» информацию о России среди иностранных студентов, а депутаты и сенаторы — среди иностранных коллег-парламентариев.

В основу поручений лег составленный МИД России комплекс мер по распространению информации о роли страны «в победе над нацизмом, противодействии попыткам ревизии истории и итогов Второй мировой войны, героизации нацизма и пропаганде неонацизма».

«Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации обеспечить распространение на крупных медиарынках российских документальных, художественных фильмов и сериалов, отражающих объективную информацию о России, в том числе о ее роли в победе над нацизмом», — сказано в документе.



