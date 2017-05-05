В начале мая американский военный журнал Military Review опубликовал фотографию военнослужащей Хильды Клейтон, которую она сделала за секунду до взрыва снаряда в стволе миномета. В результате взрыва Клейтон погибла, но кадр сохранился.

Military Review объяснил, что редакция — с разрешения семьи Клейтон — пошла на публикацию снимка, чтобы подчеркнуть заслуги женщин-военнослужащих во время учений и боевых действий и продемонстрировать, с какими угрозами женщины и мужчины сталкиваются на службе.

Фотограф вооруженных сил США Хильда Клейтон погибла 2 июля 2013 года во время учебных стрельб в афганской провинции Лагман. В миномете, который она фотографировала, мина разорвалась прямо в стволе. В результате погибла не только 22-летняя Клейтон, но и четверо служащих армии Афганистана.

Фото: U.S. Army Почти четыре года эти фотографии публиковать не решались, но затем редакция Military Review изменила свое мнение.

Один из них — как и Клейтон — был фотографом и тоже снимал учебные стрельбы. Его камера запечатлела момент взрыва с другого ракурса. Имя афганского военнослужащего, сделавшего снимок, не называется.