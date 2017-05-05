В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор жителю Гомеля Сергею Вострикову, признанному виновным в изнасилованиях и убийствах с особой жестокостью, сообщил правозащитный центр «Весна», пишет Интерфакс. Востриков стал первым казненным в республике в 2017 году.

О казни Вострикова правозащитникам стало известно из сообщения Гомельского областного суда. «Весна» предполагает, что смертный приговор Вострикову был приведен в исполнение в период с 13 по 29 апреля.

Сергей Востриков был признан виновным и приговорен к смертной казни в мае 2016 года. По данным следствия, он предлагал своим коллегам-женщинам подвезти их, затем привозил их в гараж, насиловал и убивал. Тела жертв Востриков закапывал в лесу. Слушание дела проходило в закрытом режиме по этическим соображениям.

По данным Amnesty International, в 2016 году в Белоруссии были казнены как минимум четыре человека, еще четверым, включая Вострикова, был вынесен смертный приговор.

Белоруссия — единственная страна Европы, где применяется смертная казнь. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Тела казненных родственникам не выдают, места их захоронения не разглашают.

С 1991 года, по данным правозащитников, в Белоруссии были казнены более 400 человек. Лишь в одном случае смертный приговор был заменен на пожизненное заключение.