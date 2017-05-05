Президент РФ Владимир Путин пообещал уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой «переговорить» с генпрокурором и главой МВД по поводу проверки сообщений о преследовании геев в Чечне, пишет Медуза.

«Конечно, я переговорю с генеральным прокурором, министром внутренних дел, с тем чтобы они вас поддержали по той теме, которую вы подняли сейчас, по известной информации или по слухам, можно сказать, о том, что происходит у нас на Северном Кавказе с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации», — сказал Путин.

Президент РФ добавил, что надеется на отклик и поддержку со стороны МВД и Генпрокуратуры.

Ситуацию с преследованием в Чечне гомосексуалов Путин публично прокомментировал впервые.

Москалькова также попросила Путина «дать поручение, возможно, о создании межведомственной рабочей группы, которая могла бы здесь, в центральной части, а не на территории Чечни, принимать обращения от граждан, если таковые будут».

В начале апреля о преследованиях геев в Чечне написала «Новая газета». По данным издания, республике по подозрению в гомосексуальности были задержаны около ста человек, трое убиты. О преследованиях геев в Чечне также сообщили «Радио Свобода» и «Сноб» со ссылкой на свои источники.

Власти Чечни обвинили «Новую газету» в клевете, заявив, в частности, что в республике нет гомосексуалов. Представители правоохранительных органов республики заявили, что не получали ни одного обращения о преследованиях геев.

Уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова в конце апреля заявила, что направила пять запросов в разные правоохранительные органы по поводу преследования геев в Чечне, и на все получила отрицательные ответы. Проверку сообщений, по словам Москальковой, осложняет отсутствие имен пострадавших.

Сообщения о преследовании гомосексуалов в Чечне получили широкий резонанс и за пределами России. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным 2 мая попросила президента РФ использовать свое влияние для защиты прав геев в Чечне.