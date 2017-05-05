В Узгенском районе Ошской области еще один оползень накрыл 30 домов и 35 опор ЛЭП, сообщила пресс-служба МЧС Кыргызстана.

Земляная масса сошла в пятницу, 5 мая, в 14.30 на участке между селами Курбу-Таш и Маркс.

"Никто не пострадал, так как мы знали о приближении оползня и заблаговременно переселили жителей этих домов", — сообщили в пресс-службе.



Ранее полномочный представитель правительства в Ошской области Таалайбек Сарыбашев сообщил, что все жители села Жалпак-Таш и близлежащих поселений были предупреждены о возможности схода оползня и переселены в безопасное место, где для них разбили 15 палаток и организовали медицинский пункт.

29 апреля утром на жилые дома в селении Аюу Узгенского района Кыргызстана сошел оползень, под которым остались 24 человека. Земляная масса объемом около 200 тысяч кубометров накрыла семь домов, люди в которых еще спали. 30 апреля в Кыргызстане объявили днем траура.

Под завалами были найдены тела трех человек — двоих детей и 20-летней девушки. Поиски людей были прекращены 4 мая с 15.00. Сообщалось, что работы прекращены с согласия родственников погибших, а также с учетом религиозного предписания (фатвы), подготовленного Советом улемов ДУМК, писали киргизские СМИ.