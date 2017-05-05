Представители пятнадцати республик бывшего Советского Союза возложили венки к Вечному огню на площади в Астане, почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и вспомнили о том, как 72 года тому назад все вместе совершили большой подвиг.

«Немецкое главное командование рассчитывало на то, что народы СССР не поддержат центральную власть и война будет окончена в самые короткие сроки. Однако вермахт жестоко просчитался: все народы Советского Союза единым фронтом выступили против армии фашистов и одержали безоговорочную победу над Германией и ее союзниками», - вещал почти левитановский голос из мегафона над площадью Защитников Отечества в Астане.

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Ранним серым утром здесь, вокруг Вечного огня, собрались потомки всех «народов СССР»: большие и не очень большие делегации (например, от Туркменистана был всего один представитель) под флагами пятнадцати бывших советских республик ждали своей очереди, чтобы возложить венки в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Все это происходило на прошлой неделе, когда в столицу Казахстана приехали представители стран постсоветского пространства, чтобы принять участие в мероприятии с красивым названием: «Международный форум Победителей “Великая Победа, добытая единством: мужество фронта - стойкость тыла”».

Этот форум проводится политологическим центром «Север - Юг» и Фондом развития «Институт евразийских исследований» при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ с 2010 года. В предыдущие годы его принимали Туапсе, Владикавказ, Волгоград, Курск, Москва. В прошлом году он прошел в Минске.

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В алфавитном порядке делегации чинно подходили к Вечному огню, возлагали венки, замирали на несколько секунд и отходили в сторону. Про вклад каждой страны в борьбу против фашистской Германии рассказывал голос над площадью.

«В годы Великой Отечественной войны Таджикистан отдал жизни 100 тысяч бойцов и командиров Красной Армии; в республике нашли приют сотни тысяч эвакуированных жителей из западных областей СССР; в городах Таджикистана были развернуты десятки госпиталей для раненых бойцов».

В нескольких делегациях были и ветераны ВОВ; поддерживаемые под руку сопровождающими, они старались держать военную выправку и успевать за строем остальных. Увы, на это мероприятие смогли приехать только шесть участников ВОВ. Всего же в столицу Казахстана на форум прибыли 250 делегатов.

«Общая беда сделала наши народы братскими»

После возложения венков участники отправились в музей Вооруженных сил Казахстана, где должно было пройти пленарное заседание форума. Во время поездки все делегации тотчас перемешались: в автобусах украинцы сидели рядом с россиянами, эстонцы с азербайджанцами, кыргызы с белорусами. Поговорить друг с другом им было о чем.

«Понимаешь, то, что сейчас творится у нас на Украине, не имеет, ну, никакого отношения, например, к нашему с тобой общению, правильно?» - говорил громкий мужской голос в передней части салона автобуса.

«Ветераны в Риге все равно собираются каждый год, а как же!» - рассказывал кто-то сзади.

О том, что всем бывшим республикам, несмотря на распад СССР, до сих пор есть о чем поговорить, много говорили и во время пленарного заседания, которое началось с торжественного выноса Знамени Победы.

«Война принесла удивительный и феноменальный результат. Общая беда сделала наши народы братскими. Сегодня мир переживает нелегкие времена. Мы стоим на грани большой войны. Каждый из нас должен это осознавать. Цена любой политической ошибки, которая подрывает нашу сплоченность, будет неизмеримо большая. Мы отмечаем праздник Великой Победы, чтобы никогда не повторилась позорная трагедия 1941 года», - говорил с трибуны знаменитый казахский поэт Олжас Сулейменов.

Эта же тема прозвучала и в приветственных обращениях президентов России и Казахстана, которые специальные представители зачитали присутствующим перед началом заседания.

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«Бреши - не бреши, но я, казах, за год застрелил 217 твоих собак»

Время у каждого выступающего на заседании было строго ограничено – 15 минут, в которые нужно было уложиться и рассказать о наболевшем. К трибуне выходили и ветераны.

«Я моряк-подводник, во время войны находился на подводной лодке «Щука-215». Всего было 55 таких лодок, осталось 26. Но мы сумели потопить 129 подводных лодок врага, - начал свой рассказ ветеран из Украины Василий Клюев. – Из всех своих сослуживцев я остался один живой, поэтому говорю за всех товарищей: главное, чтобы никогда больше не повторились кровавые события 40-х годов прошлого века. А для этого вы должны знать, какими они были».

«Меня удивляют многие вещи, но больше всего - тот факт, что приказ Сталина от 1941 года о том, чтобы не поддаваться на провокации, либералы предпочитают не зачитывать полностью, - начала свое выступление внучка легендарного генерал-майора Ивана Панфилова Алуа Байкадамова. – А ведь в этом документе был и 3-й пункт, в котором Сталин требовал, чтобы войска заняли скрытые позиции. Этот приказ не выполнили до конца».

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Алуа Бахитжановна выступала очень эмоционально, не по бумажке.

«И еще хочу сказать вам, знаете, у меня ухо режет, когда сейчас говорят, что войну выиграли русские. Да, в СССР в детстве мы играли в войну и тоже кричали: «Мы русские», - но то был СССР. Теперь никогда не говорите так, мы обижаемся на это, как дети. Говорите правду: войну выиграл советский народ», - сказала она.

По залу прошел гул одобрения, потом аплодисменты.

«А теперь хочу обратиться к российской делегации, - продолжила Бахитжанова. – А не пора ли России заплатить тем, кто сложил голову в войне? Тем, кто был представлен к высокой награде, но так ее и не получил. Мой земляк - снайпер писал письмо Геббельсу: «Бреши - не бреши, но я, казах, за год застрелил 217 твоих собак», а на следующий год он застрелил 390 фашистов, был представлен к награде, но ему ее не дали. Почему? Его дядя был репрессирован. И, наверное, сидел там такой же Мироненко (Сергей Мироненко, директор Госархива России, который в 2015 году поставил под сомнение существование панфиловцев. – Ред.) и решил: награду не давать».

Публика снова поддержала ее аплодисментами.

«Вот такая она была, моя Татьяна Новикова»

Когда уже все докладчики выступили и модератор заседания Михаил Швыдкой намеревался закончить официальную часть, в зале вдруг засуетились: оказалось, что слово попросил ветеран Асылхан Бекбаев.

«Я вот вас сижу слушаю, слушаю и все вспоминаю, - начал он. – Летал я на самолете, был ранен, и за мной в госпитале ухаживала белорусская девушка – Татьяна Новикова. Домой меня не отпускали, хотя война уже кончилась. Тогда я позвонил родителям и сказал им: «Разрешите жениться на белорусской девушке Татьяне Новиковой». Родители разрешили, только сказали, чтобы я отправил Татьяну к ним домой после свадьбы. Я с ней обговорил этот вопрос, она согласилась, и я ее отправил в Казахстан. Вернулся я к ней через пять лет. Она уже знала казахский язык и все обычаи. Зимой Татьяна сажала мою мать на санки и везла мыться в баню. Теперь она покоится на мусульманском кладбище. Вот такая она была, моя Татьяна Новикова».

«Наверное, лучше завершить свое мероприятие мы не смогли бы», - сказал Швыдкой.

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