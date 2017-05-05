Раз в неделю «Азия-Плюс» публикует по одному видео со всех четырех районов города Душанбе. Мы не претендуем на глубокий анализ ситуации, мы лишь показываем локальные проблемы, то, что первым бросается в глаза.

В январе после назначения новых руководителей столичных районов мы попросили их рассказать о ближайших планах на своих должностях, проблемах, волнующих столичных жителей, и путях их решения. Но они отказались. Тогда мы решили сами выйти в город.

И в этот раз мы посетили район Фирдавси. По нашему субъективному мнению, он оказался гораздо грязнее предыдущих двух. Кроме того, именно здесь мы особо заметили, как ездят наши автовладельцы там, где нет камер. Просто. По тротуарам. Ну и самое любимое дело хозяек спальных районов – стирка ковров. Сезон уж наступил…