Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подписал указ о присвоении международному аэропорту Ташкента имени покойного узбекского лидера Ислама Каримова. Указ подписан в соответствии с январскими обещаниями Мирзияева увековечить память о Каримове, сообщают местные СМИ.

В декабре президент подписал другой указ — об объявлении международного тендера на установку памятника его предшественнику.

Международный аэропорт «Ташкент» имени Ислама Каримова (Ташкент-Южный) — крупнейший аэропорт Узбекистана. Он является главным узловым аэропортом для авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари».

Ислам Каримов скончался от сердечного приступа 2 сентября прошлого года в возрасте 78 лет.

Он управлял страной с 1989 года. С середины сентября реконструированная древняя мечеть в Ташкенте именуется Ислам-Ота в честь Каримова.