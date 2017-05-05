На чемпионате Азии по боксу в Ташкенте, который подходит к концу, таджикский боксер Шаббос Негматуллаев выступил против призера Олимпиады, узбекского спортсмена Бектемира Меликузиева. Бой Шаббос проиграл, но бился до конца.

Молодой таджикский боксер Шаббос Негматуллаев, одержав победу в первом бою над Шао-Хю Хи из Тайваня, имел шанс пробиться в призовую зону соревнований. Для этого ему необходимо было превзойти хозяина ринга, чемпиона Азии - 2015 г, серебряного призёра Олимпийских игр - 2016 и чемпионата мира - 2015 Бектемира Меликузиева.

Узбекистанец предыдущий поединок выиграл досрочно: иранец Амин Зиади был капитулирован уже в первом раунде.

Местная публика ожидала такого же исхода и в бою с таджикским боксером. Однако Шаббос Негматуллоев дал хороший отпор фавориту турнира, проявил настоящий бойцовский дух. Бой проиграл, но выступил достойно.