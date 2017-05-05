Российский бренд IZBA ROUGE представил новую летнюю коллекцию под названием ISSUE #11, в которой использованы геометрические принты в стиле иката – узора, используемого в производстве атласа и адраса, пишет журнал Cosmopolitan.

В коллекцию вошли 10 новых вариантов пижамных костюмов и халатов. Стоимость колеблется до 70 тыс российских рублей.

Основные ткани, использованные в коллекции: русский хлопок, лен, рукотканные шелка из Центральной Азии в сочетании с итальянскими шерстью и денимом.

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Бренд IZBA ROUGE был основан в 2014 году в Москве сестрами Юлией и Алимой Салимовыми. В ассортименте коллекций дизайнеров – пижамы, халаты, кардиганы из тонкой шерсти с шелковыми воротничками, бюстье, шорты и туники из натуральных тканей высочайшего качества и оригинальных расцветок.

А дизайнер Дильдора Касымова представила 20 новых весенних луков LikeKasimova, в которую вошли коктейльные платья с пайетками, вечерние платья с принтами полевых цветов и экзотических птиц. Как прошла модная презентация, смотрите в нашем обзоре.