Чрезвычайный и Полномочный посол Таджикистана Эркинхон Рахматуллозода вручил верительные грамоты Великому Герцогу Люксембургскому Генри. Церемония состоялась 4 мая.

После завершения церемонии между послом Таджикистана и Великим Герцогом состоялся заинтересованный диалог. Передав теплые приветствия президента РТ, таджикский дипломат, напомнил главе Люксембурга об официальных визитах Эмомали Рахмона в Люксенбург.

“Великое Герцогство, – подчеркнул Рахматуллозода, – для нас особенно памятно, ибо именно здесь в 2004 году было подписано Соглашение о сотрудничестве и партнерстве между Европейским Союзом и Таджикистаном, которое открыло новые горизонты сотрудничества между нами.” Герцог Генри попросил посла передать его теплые пожелания Эмомали Рахмону.

Во время пребывания в Люксембурге посол Таджикистана встретился с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Вазилем Худаком, во время которой были рассмотрены проекты и программы эффективного сотрудничества между нашей страной и этой авторитетной европейской финансовой структурой.

Руководство банка, являющегося одним из приоритетных партнеров в деле финансирования национальных и международных энергетических проектов Таджикистана, в том числе CASA-1000, еще раз подтвердило свою готовность к развитию и расширению этих связей.

Таджикский дипломат также встретился с руководителями соответствующих департаментов МИДа Люксембурга. На встречах обсудились вопросы сотрудничества между Таджикистаном и Великим Герцогством.