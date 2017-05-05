В ближайшие годы в Таджикистане не будут переносить начало учебного года с 1 сентября на 1 августа. Министерство образования и науки решило сначала досконально изучить это предложение.
Минобрнауки пока решило воздержаться от переноса начала учебного года из-за множества споров, которые возникли в обществе после того, как было озвучено это предложение. «Министерство образования и науки Таджикистана решило отложить рассмотрение этого вопроса. В этом году, как и в будущем, первый звонок к школах прозвучит 1 сентября», - сообщил «АП» начальник управления среднего школьного образования Минобрнауки Абдуджаббор Алиев.
В начала февраля таджикский институт развития образования предложил изменить время обучения для школьников и перенести начало нового учебного года с 1 сентября на 1 августа.
«Наше предложение касается только школ. И сейчас оно изучается министерством образования и науки страны», - сообщал тогда один из инициаторов нововведения, директор Института развития образования Шарифмурод Исрофилиён.
По словам Исрофилиёна, предложение о переносе начала учебного года было сделано после того, как президент Таджикистана в одном из выступлений порекомендовал внести изменения в образовательный процесс средних школ.
Как сообщала ранее «АП», в самом министерстве образования данную инициативу разделяют. Как отметил в интервью «АП» пресс-секретарь министерства Эхсон Хушбахт, в СМИ не раз были публикации, что часов в школах не хватает. «Речь шла о 25% часов, которых не хватает для усвоения учебной программы», - сказал Э. Хушбахт.
Кроме того, по его словам, речь идет и об оплате учителей таджикских школах. «Только за один год у нас 56 дней каникулов. Но ведь в августе учителя получают зарплату, хотя дети не учатся», - добавил пресс-секретарь минобразования.
Между тем, как отмечают некоторые эксперты, из-за различных нововведений в школах отмечается падение уровня знаний. То, что уровень знаний у школьников очень низкий, показал и пилотный проект Национального центра тестирования. Практически все участники проекта по написанию эссе на таджикском языке провалили экзамены.
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Лейла51
Во всем Мире учебный год начинается в сенябре. Не надо переносит на август. При климате Таджикистана детям будет очень трудно. Министерство здравоохранения куда смотрит? Перовое сенября день знания.
зафар1
Кто сидит в Министерстве задумайтесь не о мизирных деньгах предподователей, задумайтесь о качестве образование. Возьмите тест у министра посмотрим он на что готов.
боксерша1
Не нужно переносить на 1 августа. Подумайте о детях, как первоклашки будут ходить в такую жару в школу.