Мэр Душанбе Рустам Эмомали для единовременной денежной помощи ветеранам войны, труженикам тыла, воинам-афганцам и чернобыльцам распорядился выделить из городского бюджета 719,9 тысяч сомони.

Рустам Эмомали обязал своих заместителей передать ветеранам по 1500 сомони. Герои Советского Союза, труженики тыла, инвалиды Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий или семьи погибших чернобыльцев получат по 800 сомони единовременно, сообщается на сайте Душанбинской администрации.

Как сообщил «АП» пресс-секретарь мэра Абдумаджид Хакимзода, согласно распоряжению мэра помощь в размере 1500 сомони получат 56 ветеранов ВОВ и две вдовы участника ВОВ, по 800 сомони получат 170 тружеников тыла, 114 воинов-интернационалистов, 172 чернобыльца.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил выделить ветеранам Великой отечественной войны и блокадникам финансовую помощь ко Дню победы по 3 тысячи сомони.

Помощь президента передадут ветеранам главы министерств и ведомств, областей, городов и районов, руководство правящей Народной демократической партии Таджикистана.

Кроме того, президент поручил всем органы государственной власти на местах также оказать помощь ветеранам исходя из собственных возможностей.

По данным Республиканского совета ветеранов войны и тружеников тыла, на сегодняшний день в Таджикистане проживает 448 ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и пять блокадников Ленинграда.

Самому пожилому ветерану Таджикистана, Додарджону Умарову, 117 лет, он живет в Вахше. Самому молодому - Леокадии Ковтун в этом году исполнилось 90 лет, она проживает в Душанбе.

Один ветеран ВОВ из Таджикистана - Олег Соболев по приглашению правительства России примет участие в военном параде на Красной площади в Москве, который пройдет 9 мая.

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