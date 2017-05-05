Юлдуз Усманова приедет в Таджикистан в 20-х числах мая с большой концертной программой «Возвращение друга». Певица не была здесь больше 8 лет.

Известная узбекская певица Юлдуз Усманова приедет в Таджикистан в конце мая, и даст здесь сольные концерты в нескольких городах, сообщила «АП» организатор концерта Мавлуда Рахматова.

Ожидается, что Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова даст два сольных концерта в Душанбе 24-25 мая. «Если у нас получится решить все организационные вопросы, Юлдуз даст концерты в Худжанде и Турсунзаде», - сообщила Рахматова.

По ее словам, концерты в Душанбе пройдут в Амфитеатре городе Душанбе, поскольку аренда зала в «Кохи Борбад» оказалась очень дорогостоящей. В программе новая песня Юлдуз на таджикском языке «Ошно». «Песня о возвращении друга, конечно, она больше о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, но сейчас, когда восстанавливаются близкие связи между Таджикистаном и Узбекистаном, она как никогда кстати. Мы и концерт ее также и назвали "Возвращение друга", — пояснила организатор.

Юлдуз Усманова представит поклонникам новую концертную программу, включая несколько других новых песен на таджикском языке, написанных на слова таджикского поэта Орзу Исоева. Билеты на концерт узбекской исполнительницы в Душанбе стоят от 200 до 300 сомони, их можно приобрести в кассах Амфитеатра. В Худжанде, где концерт состоится 22 мая в "Касре Арбоб", и Турсунзаде, где Юлдуз выступит 23 мая, билеты стоят дешевле. Продюсером мероприятия выступает Мархабо Азизова.

Юлдуз Усманова также дала предварительное согласие на интервью в эфире радиостанции «Азия-Плюс», но дата и точное время пока не определены, так как не все решено с концертами в Худжанде и Турсунзаде, говорит Мавлуда Рахматова.

«Мы обязательно заранее оповестим всех своих слушателей о визите Юлдуз Усмановой к нам, так что следите за эфиром», - сказала Генеральный директор радиостанции Парвона Ахрори.

Юлдуз Усманова — известная узбекская эстрадная певица, композитор, поэт-песенник, продюсер, народная артистка Узбекистана.

В ее репертуар входит более 600 песен на узбекском, турецком, уйгурском, казахском, татарском, русском, таджикском, персидском и других языках; а дискография насчитывает около 100 сольных пластинок, CD и DVD дисков [источник не указан 1297 дней]. Помимо Узбекистана, альбомы Усмановой издавались в Германии, США, Англии, Турции и Голландии. Общий тираж дисков превысил 25 миллионов экземпляров. Последний раз певица выступала в Таджикистане в 2009 году.

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