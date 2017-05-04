Война. Тяжелым эхом пронеслось по солнечному Таджикистану 22 июня 1941 года. Одной из первых реакций таджикистанцев на весть о войне были массовые заявления о добровольном уходе на фронт. Только за июнь – август 1941 года было подано более 5000 заявлений. Из Таджикистана на фронт уже в первые дни войны были мобилизованы десятки тысяч мужчин…
На фронт
Основным вопросом помощи фронту был призыв военнообязанных. В ЦК Компартии Таджикистана было принято специальное решение, во все области и районы были направлены работники ЦК и республиканского военкомата для оказания практической помощи на местах.
По данным на август 1945 года, всего за годы войны из Таджикистана в действующую армию было мобилизовано более 200 тысяч человек, для работы на оборонных предприятиях - более 45 тысяч. В общем 245 000 человек.
Еще в начальный период войны из Советского Таджикистана частям и соединениям Красной Армии были переданы 8874 автомашины, 1115 тракторов, 19 326 лошадей, 1791 повозка и необходимая упряжь. В годы войны в Таджикистане для Красной Армии и флота были подготовлены военные специалисты разного назначения: 1288 горных стрелков, 1500 пловцов и мастеров водных переправ, 193 альпиниста. В военно-учебном пункте республики были подготовлены тысячи стрелков, танкистов, пулеметчиков, парашютистов и др.
Войсковые части и подразделения, сформированные в Таджикистане и участвовавшие в боевых действиях на фронтах ВОВ
В тылу
В июне – декабре 1941 года и в течение 1942 года в Таджикистан приходили эшелоны с эвакуированными, доставившие около 500 тысяч граждан СССР из Украины, Белоруссии, Прибалтики, Москвы и Ленинграда.
Летом – осенью 1941 года в Таджикистан прибыл контингент 14 детских домов (20 тысяч детей). Среди которых были 2 детских дома с польскими детьми-сиротами. Перед руководством республики стояла сложнейшая задача развернуть сеть детских домов в городах и других населенных пунктах. Колхозники Шахринавского района Сталинабадской области выступили с инициативой создать при колхозах детские дома на 20-30 человек.
В суровые годы войны граждане Таджикистана, в первую очередь женщины, усыновили сотни детей-сирот.
Маленькая республика приняла десятки эвакуированных предприятий Москвы, Ленинграда, Украины, Белоруссии, которые, прибыв на таджикскую землю, сразу запускали производство. Даже когда еще не было крыши, цеха уже работали.
Только в 1941 – 1942 гг. в Таджикистан было эвакуировано более 30 промышленных предприятий, среди них: Одесский консервный завод 1 Мая и Феодосийский консервный завод «Красный Перекоп», Московская ткацкая фабрика «Трехгорная мануфактура», Московская шелкоткацкая фабрика имени Щербакова, Симферопольский стеклотарный завод, Полтавский маслозавод, Люберецкая прядильная фабрика, Владимирская ткацкая фабрика «Пионер» и другие, также сюда было вывезено оборудование Харьковского тракторного завода.
Работала на фронт вся промышленность республики: Механический завод имени Орджоникидзе выпускал гранаты Ф-1, шелкоткацкая фабрика - парашюты. Помогали фронту и флюоритовые месторождения в Рамите и Такобе (флюорит использовался для производства военной оптики), осуществлялись поставки молибдена, вольфрама.
Заводы и фабрики, эвакуированные из западных областей Советского Союза и направленные в Таджикистан
Огромные средства в республике собирались на боевую технику. На деньги, собранные таджикистанцами, были сформированы танковые колонны «Колхозник Таджикистана», «Комсомолец Таджикистана», эскадрилья самолетов «Советский Таджикистан».
Всего в годы войны трудящиеся Таджикистана внесли в фонд обороны и фонд строительства вооружений, включая займы и лотереи, свыше 1 млрд рублей. За годы войны сотни эшелонов ушли на фронт, в помощь голодному Ленинграду и другим городам. Не было месяца, чтобы не формировался новый эшелон с подарками от тружеников тыла. Помимо населения были мобилизованы и машины, изъятые из личного обращения и отправленные на фронт.
Танковые колонны и авиационные эскадрильи, сформированные на собранные народом Таджикистана средства
Военные госпитали
В годы Великой Отечественной войны только в столице Таджикистана - Сталинабаде находилось 22 эвакогоспиталя. Из-за дефицита помещений располагались они в школах и гостиницах, вузах и Дворцах культуры.
Самых тяжелораненых: обожженных летчиков, танкистов, раненых с увечьями, несовместимыми с возвращением на фронт - отправляли в Таджикистан. Столица республики входила в десятку самых насыщенных по количеству госпиталей городов СССР. И по праву может считаться городом военно-медицинской Славы.
Деятельность мастеров культуры России, Белоруссии, Украины
Осенью 1941 г. в Сталинабад, спасаясь от ужасов войны, стали прибывать из оккупированных немецкими войсками районов эшелоны с эвакуированными театральными коллективами. Среди них такие известные, как Ленинградский театр эстрады и миниатюр Аркадия Райкина, Московский цыганский театр «Ромен», Ленинградский театр комедии.
А также, Московский театр Красной Армии, Воронежский театр музыкальной комедии, Украинский театр им. Щорса, Днепропетровский кукольный театр, Государственный симфонический оркестр Украинской ССР, цирк Юрия Дурова и другие известные театры.
Все эвакуированные в Таджикистан артистические коллективы выступали с шефскими концертами перед ранеными бойцами в эвакогоспиталях, в воинских частях, перед тружениками тыла на предприятиях промышленности, в колхозах и совхозах. В Сталинабаде артистов принимали с большим уважением и всячески старались помочь. Им отдавали сцены местных театров. Помогали с изготовлением декораций и костюмов. Предоставляли лучший жилищный фонд для проживания.
Деятельность крупнейших советских театральных актеров и режиссеров в Душанбе в годы войны стала прекрасной школой для развития таджикского национального театрального искусства.
…Великая Отечественная – одна из главных вех в истории Таджикистана. Годы войны стали для страны временем индустриализации, в республике практически произошла промышленная революция. В 1945 году по сравнению с 1940 годом число промышленных предприятий увеличилось в Таджикистане в десятки раз.
Нынешнее и грядущие поколения граждан Таджикистана могут с гордостью говорить, что таджикский народ вместе со всеми народами Советского Союза внес свой вклад в разгром германского фашизма, в спасение мира, культуры и прогресса. Оплатив этот подвиг многими жизнями своих сынов и дочерей.
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