В Душанбе в Национальном музее Таджикистана состоялась торжественная церемония открытия выставки «В борьбе против нацизма мы были вместе».

Организаторами мероприятия выступили Посольство России и Представительство Россотрудничества в Таджикистане, а также Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. г.Москвы, при содействии администрации Национального музея Таджикистана.

Выступая на открытии выставки, посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов подчеркнул необходимость того, чтобы люди помнили о том подвиге, который совершили вместе народы, населявшие СССР.

Фото: Посольство РФ в РТ

«Важно помнить, что когда пришла ужасная и страшная война на советскую землю, наши народы все вместе, бок о бок и плечом к плечу поднялись на ее защиту. Все наши народы выступили единым фронтом против общего врага — германского фашизма. Так, из 1 миллиона 250 тысяч таджикистанцев более 300 тысяч – фактически каждый четвертый – с первых дней войны, добровольцами, ушли на фронт и мужественно сражались за Родину. Более 92 тысяч из них не вернулись с войны. 55 тысяч были награждены боевыми орденами и медалями. 54 участника были удостоены высшей награды СССР – Золотой звезды Героя Советского Союза. Это - Намат Карабаев, Туйчи Эргитов, Домулло Азизов, Исмоил Хамзалиев и другие», - отметил дипломат.

Фото : Посольство РФ в РТ

Он также вспомнил о том весомом вкладе, который внесли в разгром нацизма союзники СССР по антигитлеровской коалиции – США, Великобритания, Франция и другие страны. «Ярким свидетельством союзничества и единства стала историческая встреча советских и американских солдат на Эльбе весной 1945 года. 72 года назад нам удалось подняться над амбициями и разногласиями, объединить усилия ради уничтожения общего врага и его преступной идеологии человеконенавистничества. Сейчас мы опять имеем общего врага – международный терроризм. И только совместными усилиями мы можем победить это зло!», - заявил посол.

Фото: Посольство РФ в РТ

На выставке представлены 26 картин с фотоснимками, относящиеся к боевым подвигам республик бывшего Советского Союза: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины, а также Прибалтийских стран, 54 экспоната - документы, картины плакатов, бюсты, одежда и военные принадлежности участников Великой Отечественной войны. Вместе с тем, на выставке демонстрируется фильм «Таджикистан в годы Великой Отечественной войны» киностудии «Таджикфильм».

Фото: Посольство РФ в РТ

Выставка «В борьбе против нацизма мы были вместе» продлится до 10 мая, сообщает посольство России в Таджикистане.