Департамент образования Москвы призвал заменить последний звонок на торжественную линейку. Прощание со школой, по словам председателя совета родительской общественности при департаменте, должно проходить в официальной обстановке, без пышных празднеств и поездок на лимузинах. Инициативу поддержали многие директора школ. Однако психологи считают, что без хотя бы символического праздника детям будет сложнее перестроиться с учебы на отдых, пишет Газета.ру.

В 2016 году последний звонок прозвучал в 1,6 тыс. московских школ для 100 тыс. выпускников. Заявки на речные прогулки выпускников подали около 200 школ. В сопровождении полицейских катеров речные суда перевезли около 7 тыс. школьников по Москве-реке. Специалисты-кинологи с собаками проверили каждый теплоход.

Как пройдут торжества в этом году, пока неизвестно, однако экспертный совет родительской общественности при департаменте образования Москвы уже призвал не делать из последнего звонка праздник.

Представители совета аргументируют это тем, что школьникам необходимо сосредоточиться и направить все силы на экзамены, которые состоятся спустя два дня после церемонии прощания со школой.

Приказ об отмене последних звонков или трансформации их в торжественные линейки департамент издавать не планирует. Но в то же время в уставах школ также нет пункта и о заказе лимузинов или широком праздновании последнего звонка. Руководство каждого образовательного учреждения выбирает формат праздника самостоятельно. Власти лишь могут призвать родителей не тратить деньги на прогулки.

«Мы просто хотим обратить внимание родителей на то, что последний звонок должен быть вечером воспоминаний, скупой слезы и теплой памяти о школьных годах. Это торжество должно запомниться как последний звонок, а не как прогулка. Настоящий праздник у школьников состоится в конце июня, после сдачи экзаменов», — рассказала «Газете.Ru» председатель экспертного совета родительской общественности при департаменте образования города Москвы Людмила Мясникова.

Руководители образовательных учреждений считают, что жесткий формат торжественной линейки поможет школьникам полностью сфокусироваться на подготовке к ЕГЭ.

Торжественная линейка поможет детям собраться с духом и оценить свои возможности перед экзаменами гораздо лучше, нежели прогулки на катерах и лимузинах, полагают инициаторы отмены «звонка». Другое дело — выпускные вечера: в данном случае понятно, что празднуют школьники, отмечают в совете при департаменте образования.