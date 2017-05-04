"Казкоммерцбанк" готов увеличить количество торговых точек, оснащенных POS-терминалами. Для этого банк предлагает торговым точкам бесплатную установку терминалов и программу лояльности клиентов GO! бонус.

По информации НБТ, на конец 2016 года общее число платежных карт в республике составило 1 миллион 623 тысячи штук, а количество держателей платежных карт более 1 миллиона 600 тысяч человек. Общая сеть обслуживающих терминалов платежных карт в Таджикистане, которые состоят из пунктов торговли и услуг, а также пунктов выдачи наличных денег, увеличились и в настоящее время действуют 2 454 электронных терминалов, что по сравнению с предыдущими периодом больше на 240 единиц.

- «Это не может удовлетворять требованиям. Принято отдельное решение Правительства Таджикистана. По данному вопросу, внесены соответствующие изменения в нормативно-правовые акты, которые повышают ответственность за использование POS-терминалов и других безналичных операций, - заявлял ранее Председатель НБТ и добавил, что «о тех торговых точках, которые воздерживаются от безналичных расчетов, необходимо сразу сообщать по телефону в Национальный Банк Таджикистана, далее в отношении их будут приниматься меры».

Национальный банк сообщает, что в развитых странах доля оборота безналичных денег имеет исключительное положение, на оборот наличных денег приходится незначительная (ничтожная) часть. Например, в Европейском Союзе это соотношение составляет примерно 90 на 10 процентов. В развивающихся странах, в частности в государствах бывшего Советского Союза, наблюдается противоположное этому положению состояние, и оборот наличных денег занимает главенствующее положение.

«Такое положение в несколько раз увеличивает прямые непроизводственные издержки, способствует увеличению расчетов и неофициального оборота до одного процента ВВП к приросту объема производства.

Проведенные исследования и анализы авторитетных международных институтов и центральных банков показывают положительное влияние использования платежных карт для развития национальной экономики. Результаты этих исследований свидетельствуют о том, что массовое использование платежных карт содействует прозрачности финансовых процессов, увеличению поступления налоговых сумм и приросту объема сбережений», - поясняет НБТ.

Почему так важно устанавливать POS-терминал?

В связи с вышеизложенным, правительство Таджикистана 31 декабря 2014 года за №815 приняло решение «О мерах по расширению безналичных расчетов посредством банковских платежных карт».

Для выполнения указанного решения Министерством юстиции и Налоговым комитетом был разработан проект изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях (КАП), который был поддержан Маджлиси Намояндагон и 14 мая 2016 года подписан президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

В соответствии с этими изменениями и дополнениями, в статье 615 КАП было внесено изменение, что «за отказ от установки электронных терминалов и использования банковских платежных карт при расчетах, по отношению к предприятиям торговли и сервиса предусмотрены штрафы. Положения статьи 615 КАП РТ стали применяться на практике по всей стране начиная с 1 января 2017 года.

Согласно п. 4, статьи 615 КАП, «за уклонение от установки электронных терминалов или отказ от использования банковских платежных карточек во взаиморасчетах, влечет наложение штрафа: на должностных лиц в размере от 100 до 160 показателей для расчетов (п.р.), на индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на основании свидетельства, - от 160 до 180 п.р.; на юридических лиц - от 180 до 200 п.р.» (прим. ред. 1 показатель = 50 сомони).

По данным пресс-службы Национального банка Таджикистана, сейчас в торговых и обслуживающих точках страны установлены более 750 POS-терминалов. В то же время, коммерческие банки страны уделяют особое внимание установки POS-терминалов.

ЗАО “Казкоммерцбанк Таджикистан”, также является одним из активных банков на рынке, предлагающий торговым точкам бесплатную установку POS-терминалов. Стоит отметить, что во многих странах такая услуга со стороны банков осуществляется на платной основе и терминал можно приобрести не за маленькую сумму!

Несомненно, POS-терминал оказывает положительное влияние на имидж. Услуги, предоставляемые торговой точкой, станут престижнее в глазах покупателей, которым предоставляется новый уровень сервиса.

Банк берет на себя все расходы

О преимуществах электронных терминалов, более подробную информацию мы получили от Председателя Правления ЗАО «Казкоммерцбанк Таджикистан» Худоиева Рамеша:

- В торговых точках, где установлен POS-терминал, увеличивается число клиентов за счет держателей платежных карт, возрастают продажи, уменьшаются риски, а также отпадает необходимость для хранения и инкассации денег - объясняет Худоиев Рамеш.

По сообщению Председателя Правления ЗАО «Казкоммерцбанк Таджикистан», POS-терминал предоставляет клиенту дополнительную возможность при оплате за товары или услуги, то есть безналичную форму оплаты. Возможность оплаты банковской картой приветствуется и высоко оценивается многими клиентами имеющими карточку.

Рамеш Худоиев также добавил, что «Казкоммерцбанк» кроме бесплатной установки POS-терминала, также на бесплатной основе проводит обучение персонала торговой точки навыкам использования электронного терминала, видам принимаемых карт, методам отмены и возврата платежей и другим особенностям торгового эквайринга.

Стоит отметить, что Банк полностью берет на себя расходы на обслуживание POS-терминала. А именно в период сотрудничества, Банк покрывает расходы по обеспечению торговой точки чековой лентой, рекламными материалами, обеспечением связью между терминалом и Банком. У Банка имеется возможность реализации проектов по интеграции платежных терминалов с кассовыми системами торгового оборудования, таких как Frontol (Атол), R-Keeper и другие, установленные в торговых точках. Для обеспечения расчетов между торговой точкой и Банком, KAZKOM для владельцев бизнеса предлагает специальную линию обслуживания расчетных счетов – сообщает Худоиев.

Кроме того, для тех владельцев бизнеса кто, уже долгое время хочет запустить свою программу лояльности, но не имеет такой возможности, KAZKOM рад предложить участие в бонусной программе «GO! бонус» совершенно бесплатно. Торговая точка, являющаяся участником программы лояльности «GO! бонус» предоставляет возможность получения клиентами бонусных баллов на счет, за товары или услуги которые были оплачены карточками KAZKOM. 1 бонусный балл равняется 1 сомони. Держатель карты может копить бонусы для солидных покупок в сети Партнёров программы лояльности или тратить их тут же. Все условия участия в программе определяет владелец бизнеса, на выбор доступны множество моделей предоставления бонусов. На сегодняшний день партнёрская сеть ЗАО «Казкоммерцбанк Таджикистана» охватывает 23 торговые точки в г. Душанбе, объем предоставляемых бонусов, в которых составляет от 2 до 20% - пояснил Рамеш Худоиев.

Напомним, что ЗАО «Казкоммерцбанк Таджикистан» владеет лицензиями международных платежных систем (МПС) VISA, MasterCard и AmericanExpress, а также предоставляет услуги держателям карт национальной платежной системы «Корти милли». Банком на сегодняшний день установлено более 260 POS-терминалов в городах Душанбе и Худжанд, многие из которых находятся в магазинах и торговых центрах, ресторанах и кафе, гостиничных комплексах, в центрах развлечения и досуга.

По вопросам сотрудничества с ЗАО «Казкоммерцбанк Таджикистан» по установке POS-терминала владельцы бизнеса могут обратиться в офис банка или позвонить по телефонам (44) 640-41-06, 601-40-84, либо оставить электронную заявку на сайте www.kkb.tj.