Теперь чтобы зачислить наличность на личный счёт или на счёт компании, предпринимателям больше не придётся тратить свое время на посещение отделения банков, заполнять документы и стоять в очередях у кассы. МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» предлагает инновационное решение, которое не имеет аналогов в Таджикистане.

Воспользовавшись новыми платежными терминалами в «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ», предприниматели смогут пополнить свой счёт или счет своего предприятия за считанные минуты. Для этого представителю компании необходимо прийти в один из офисов «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ», воспользоваться терминалом и всего в несколько кликов пополнить счет. Принимаемая сумма мгновенно зачисляется на счёт, а владельцу бизнеса приходит СМС-оповещение о пополнении. Это особенно удобно и выгодно, в случае, если предприниматель имеет несколько торговых точек в разных регионах.

Кроме этого терминалы «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» предлагают функцию погашения кредитов и пополнения депозитов. Терминалы работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, имеют высокую скорость пересчёта и сортировки купюр, надёжно охраняются и находятся во многих представительствах Организации.

«Мы создаём все условия, чтобы у предпринимателей было больше времени на то, что для них действительно важно и предоставляем выгодные условия для развития бизнеса», - подчеркивают в Организации.

На сегодняшний день терминалы расположены в следующих офисах «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ»:

г. Худжанд, 17 микрорайон, дом 2

г. Худжанд, ул. З.С.Раджабовхо 96

г. Истаравшан, ул. Гагарина 79;

г. Исфара, ул. Маркази 8а;

г. Гафуров, ул. Гоголя 1;

г. Душанбе, ул. Т.Пулоди, дом 43;

г. Кургонтеппа, ул. Мирзокодирова 9А;

г. Душанбе, ул. Шестопалова, 2а;

г. Душанбе, ул. Н.Махсума 11.

Напоминаем, МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» - один из крупнейших лидирующих финансовых институтов Таджикистана, имеющий сеть из 133 офисов и функционирующий на рынке микрофинансирования вот уже 18 лет. Основные активы Организации – лояльные клиенты, самоотверженные сотрудники, надёжные инвесторы и партнёры.