Республиканский фестиваль художественных народных промыслов «Бозори хунар» состоится в следующие выходные в Ботаническом саду Душанбе.

Фестиваль, который состоится 13-14 мая в саду «Ирам», проводится по инициативе Министерства культуры Таджикистана «в целях благоприятствования созданию прочной инфраструктуры таджикских народных художественных промыслов, материального и морального поощрения и поддержки талантливых мастеров, возрождению исконно национальных художественных промыслов и повышению их национальной и эстетической ценности и значимости», - сообщается на сайте Минкульта.

В фестивале примут участие мастера различных видов ремесел из ГБАО, Согдийской и Хатлонской областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения.

Между тем, 20-21 мая в Исмаилитском центре столицы состоится ежегодная Весенняя ярмарка ремесел.