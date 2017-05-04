Коллегия Министерства образования и науки Таджикистана приняла постановление об ужесточении наказаний в отношении директоров и учителей школ, где будет проведен «Последний звонок» (Звонок зрелости). Учителей будут наказывать согласно Трудовому кодексу – выговорами или увольнением.

«Все попытки в прошлом запретить проведение «Последнего звонка», «Иди Алифбо» (прощание с букварем) в школах, «До свидания детский сад», не давали результатов. Праздники все равно проводились, с родителей собирались огромные суммы на подарки и прочее, - рассказал «АП» начальник управления среднего школьного образования Минобрнауки Абдуджаббор Алиев. – Чтобы прекратить все эти поборы, Коллегия министерства приняла постановление об ужесточении наказаний в отношении директоров и преподавателей. Следить за выполнением данного постановления будут Управление кадров министерства, а также управления образования на местах».

В отношении директоров и учителей будут приниматься строгие меры – выговоры, строгие выговоры либо увольнение.

По словам Алиева, на днях к ним опять обратились родители, которые рассказали, что в некоторых школах уже начали собирать деньги на виньетки, подарки учителям. «В отношении учителей и директоров школ уже принимаются меры. Мы намерены положить конец всем этим поборам», - сказал Алиев.

Представитель Минобразования также отметил, что в прошлом году и ранее многие родители благодарили, что в стране отменен «Звонок зрелости». «Многие говорили, что расходы на «последний звонок» для них неподъемные, они благодарили за то, что им теперь не придется тратиться», - добавил Алиев.

Относительно торжественной линейки, Алиев пояснил, что она пройдет как обычная будняя линейка. «На ней директора школ может быть зачитают списки тех, кто допущен к выпускным государственным экзаменам, и не более», - сказал начальник управления среднего школьного образования Минобрнауки.

Теми школьниками, которые будут разъезжать 7 июня на машинах, будут заниматься сотрудники ГАИ. «Мы направим письмо в Управление ГАИ республики, чтобы они проследили за этим», - сказал Алиев.

Согласно решению Коллегии Минобрнауки, в этом году, как и в прошлом, учебный год завершится 7 июня, в этот день занятия пройдут по обычному учебному графику. В этом году стены средних школ покинут 124 тысяч человек.

Напомним, с 2013 года учебный год в Таджикистане заканчивается не 25 мая, а 7 июня. В 2015 году было принято решение, что последний звонок продлится всего 45 минут с 8:00 до 8:45 утра. Тогда было запрещено проводить какие-либо торжественные мероприятия, в том числе праздничные банкеты в ресторанах, собирать деньги на подарки учителей, массовые гуляния.

В 2016 году министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид запретил все мероприятия, связанные с «Последним звонком», в том числе торжественные линейки для выпускников 9 и 11 классов.

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