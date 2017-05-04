Численность кредитных организаций Таджикистана продолжается сокращаться. Лицензии еще шести кредитных организаций для осуществления банковских операций отозваны Национальным банком Таджикистана.

Постановлением правления НБТ от 1 мая этого года в соответствии со статьей 6 Закона РТ «О ликвидации кредитных организаций» и заявлением о добровольной ликвидации была прекращена деятельность микрокредитной организации «Асрина» и микрокредитного фонда «Армон». Адрес первой организации указан город Худжанд, а второго – Душанбе.

В этот же день правлением регулятора приняты постановления о прекращении деятельности еще четырех микродепозитных организаций - «Самар», «Вориси замон», «Амлок» и «Нисор Фом». В соответствии с постановлениями лицензии этих организаций для осуществления банковских операций будут отозваны.

В самом начале года была отозвана лицензия микрокредитной организации «Ренессанс-кредит». В конце февраля своих лицензий лишились два банка – «Таджпромбанк» и «Фононбанк». В настоящее время идет процесс ликвидации этих кредитных организаций.

По данным НБТ, на данный момент на стадии ликвидации находятся еще 21 кредитная организация.

В списке кредитных организаций, функционирующих на территории Таджикистана, на данный момент фигурируют 16 банков, 34 микродепозитных организаций, 13 микрокредитных организаций, 33 микрокредитных фонда (без учета организаций, лицензии которых отозваны 1 мая этого года).

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