В Таджикистане сегодня ночью произошло новое землетрясение, сила которого в эпицентре составила 5 баллов. Жертв и разрушений не зарегистрировано.

4 мая в 01:30 на территории республики было зафиксировано землетрясение. По данным института сейсмологии, эпицентр подземных толчков находился 263 км северо-восточнее Душанбе, 30 км от района Ляхш. Сила землетрясения в эпицентре составило 5 баллов, в Ляхшском районе 4 балла, в Душанбе - 2 балла. Сведений о разрушениях и жертвах нет, сообщила «АП» начальник пресс-центра КЧС Таджикистан Умеда Юсупова.

По словам Юсуповой, сегодня практически в это же время из-за шквалистого ветра в джамоате села Обурдон Горно-Матчинского района Согдийской области были зарегистрированы факты повреждения деревьев и кровли одного жилого дома. Жертв нет.

Напомним, что вчера утром в 09:47 на территории Таджикистана в одну минуту были зафиксированы сразу два подземных толчка. Интенсивность первого землетрясения в эпицентре, который расположился в 265 км северо-восточнее столицы, составила 4,6 балла, а второго – 6 баллов. Сила поземных толчков в Душанбе в обоих случаях составила 3 балла.

По данным КЧС Таджикистана, в джамоате Алга села Саргой Ляхшского района частично повреждены 2 дома. Жертв нет. Отголоски землетрясения ощущались в соседних Кыргызстане и Узбекистане.

Серьезные последствия вчерашнего землетрясения зарегистрированы в Кыргызстане. По данным МЧС КР, 66 жилых домов, несколько школ и фельдшерско-акушерских пунктов в нескольких селах Ошской области оказались в аварийном состоянии в результате сильного землетрясения на юге страны. Также в результате камнепада после землетрясения погибли 110 овец, которые на тот момент находились на выпасе в горной местности.

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