Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ о списании Кыргызстану госдолга в размере 240 млн долларов.

Долг Кыргызстана списывается в рамках официальной помощи со стороны России, сообщает портал Kloop.kg.

Власти двух стран в 2012 году подписали договор об урегулировании задолженностей Кыргызстана перед Россией.

Тогда Россия единовременно списала долг Кыргызстану размером в 188,9 млн долларов. Остальная часть долга должна была списываться в течение 10 лет — начиная с 2016 года по 30 млн долларов ежегодно.

Начальник Управления государственного долга Министерства финансов КР Бакыт Сыдыков сказал в конце апреля 2017 года в интервью агентству «Спутник», что договоренность между странами была пересмотрена.

По его словам, вместо ежегодных списаний в 30 млн стороны согласовали единовременное списание всей задолженности.

Также Сыдыков сказал, что после списания последних 240 млн долларов задолженность Кыргызстана перед Россией обнулится.

По данным издания «Акчабар», за последние 11 лет Россия списала Кыргызстану 703,2 млн долларов.