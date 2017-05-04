АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 4 МАЯ 2017 ГОДА

- 4 мая в Национальном музее Таджикистана состоится церемония открытия выставки «В борьбе против нацизма мы были вместе». Выставка проводится совместно с Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (г. Москва). Начало в 11 часов

- 4 мая состоится открытие выставки-продажи товаров и услуг в рамках проекта «Любимая марка Таджикистана - 2017». Выставка пройдет в «Кохи Борбад» 4, 5, 6 мая с 10:00 до 18:00 ч. Вход свободный.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 4 МАЯ

1949 – Образован блок НАТО.

1935 – Вошла в строй обогатительная фабрика на руднике Такели (на территории нынешнего Матчинского района Согдийской области).

1947 - Открыт музей изобразительных искусств ТССР

1992 – В Душанбе было открыто Посольство Российской Федерации в РТ.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 4 МАЯ

1905-1943 – Родился писатель–фронтовик Хаким Карим.

1912-1974 – Родился поэт Тилло Пулоди.

1914-1985 – Родился композитор, лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Зиёдулло Шахиди.

1932 – Родился академик Рашид Рахимов.

1944 – Родился биолог Неъматулло Сафаров.

1955 – Родился композитор Шариф Бедаков.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 4 МАЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 12-17 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 27-32 тепла, в предгорьях ночью 5-10 тепла, днем 21-26 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 тепла, днем 17-22 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 мороза, днем 2-7 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 16-21 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 17-19 тепла.