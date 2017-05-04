В честь Года молодежи мотоклуб «Ирбис» при поддержке хукумата города Душанбе и партнеров приглашает всех любителей мотодвижения на ежегодное «Открытие Мотосезона 2017» в Таджикистане. Мероприятие состоится 6 мая в аквапарке «Дельфин».

Участников ждет большое количество сюрпризов и подарков: бесплатные аттракционы, бесплатное пиво, конкурсы для детей и взрослых, fire-show, ценные призы от наших партнеров, живой звук и увлекательная шоу-программа! И самое главное: в этом году, организаторы разыграют новый мотоцикл!

Спонсорами мероприятия выступают Bundes Bar, China Thousern, Hookahplace Tajikistan.

Партнеры открытия мотосезона: X-Fit, Anit Travel, Sheraton Dushanbe, Faberlic, Abdullo Media, Motul, DeltaCard, Kayhon, Elite Design, Imruz Group.

Информационные партнеры: Медиа-группа «Азия-Плюс», проект TONIGHT.TJ, ТВ «Варзиш», газета «Вечёрка», «Имруз-Ньюс», Сайт «Mashina.tj» и ТВ «Сафина».

Билеты на открытие мотосезона продаются в спортивном комплексе X-Fit, Bundes Bar и Public Pub.

Внимание! Женщинам и детям вход бесплатный!

Подробности по телефону: ‎93 412 9999