Представитель таджикского армспорта Исматулло Умаров отличился на международных турнирах в России.

Таджикский рукоборец Исматулло Умаров с успехом выступил на Всероссийском турнире по армрестлингу «Сибирский медведь». Соревнования прошли в Омске с участие спортсменов из России и других стран Европы. Спортсмены состязались в шести весовых категориях среди мужчин и женщин, а также юношей и девушек. В соревнованиях принял участие и таджикский спортсмен – Исматулло Умаров. В весе 80 кг он завоевал две медали – бронзовую в состязаниях на левую руку, и золотую – в турнире на правую руку.

Также таджикский рукоборец с успехом выступил на Всероссийском спортивном фестивале «Танкоград». Соревнования прошли в Челябинске с участие российских и зарубежных спортсменов. Они состязались в различных видах, таких как армспорт, гиревой спорт, жим штанги, воркаут. В армспорте атлеты также вели спор в шести весовых категориях среди мужчин и женщин, юношей и девушек. В этих соревнования весом до 70 кг Исматулло Умаров завоевал две бронзовые медали – в состязаниях на левую и правую руки.

В эти дни таджикские спортсмены готовятся к новым стартам в нынешнем сезоне, сообщил руководитель Ассоциации армспорта РТ Фарход Султонов.

«В прошлом году наши спортсмены показали хорошие результаты на соревнованиях различного уровня, теперь на старте новый насыщенный сезон, - сказал Фарход Султонов. – Ожидаем, что наша сборная выступит в этом году достойно. Важными станут чемпионаты мира и Азии в различных возрастных категориях. С 15 апреля сборная проводит учебно-тренировочные сборы в Табошаре с целью подготовиться к чемпионату Азии (5-11 июня в Кыргызстане). Кроме того, в августе пройдут совместные сборы с командой ОАЭ. А чемпионат мира в этом году состоится 2-12 октября в Венгрии. Мы обязательно будем делегировать спортсменов на соревнования международного уровня, будем пытаться изыскать средства для поездки и надеемся также на внимание спонсоров».

В прошлом сезоне представители таджикского армрестлинга с успехом выступили на 15-м открытом чемпионате Азии в столице Узбекистана. В активе нашей команды семь золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей.