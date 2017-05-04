Душанбинская мэрия не дала разрешение на проведение акции «Бессмертный полк», которая намечалась на 9 мая. Свое решение столичная мэрия обосновала целями безопасности.
Столичная мэрия не дала разрешение Республиканскому и городскому советам ветеранов на проведение в Душанбе акции «Бессмертный полк». «Свое решение Душанбинская мэрия обосновала целями безопасности и тем, что в Парке Победы в Душанбе пройдут праздничные мероприятия, в том числе парад, соответственно все силы безопасности будут сосредоточены там», - сообщил «АП» Вали Саёрабеков, заместитель председателя Республиканского совета ветеранов.
Шествие планировалось провести 9 мая с площади имени 800-летия Москвы, далее по проспекту Рудаки до Парка победы. В прошлом году на проведение «Бессмертного полка» разрешение в мэрии не запрашивалось, акция прошла спонтанно, с небольшим количество людей, собравшихся на Площади Победы, где установлен один из символов Великой Победы - танк ИС-2.
Данную информацию подтвердили и в самой столичной администрации.
Между тем, до Дня победы в Великой Отечественной войне представительство Россотрудничества в Таджикистане проводит общественную акцию по раздаче символических ленточек, посвящённой празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщил в интервью «АП» руководитель Россотрудничества в Таджикистане Михаил Вождаев, акция по раздаче ленточек проводится с 24 апреля по 9 мая.
- С начала старта акции более тысячи «георгиевских ленточек» розданы на проводимых в общеобразовательных школах мероприятиях посвященных Дню Победы, - говорит Вождаев.
По несколько сотен символических ленточек переданы в ветеранские организации, общества соотечественников в Таджикистане.
Вчера ансамбль песни и пляски Центрального военного округа дал праздничный концерт, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной Войне, в Таджикском Академическом Театре оперы и балета имени Садриддина Айни. Все участники концерта были охвачены акцией.
Как сообщили «АП» в Российском центре науки и культуры Душанбе, на днях планируется и ряд других мероприятий посвященных великой победе. Например в общеобразовательных школах столицы и регионов Таджикистана, доме-интернате для детей-инвалидов и престарелых в Яване, отметили в Россотрудничестве в РТ.
Также завтра, 4 мая Россотрудничество совместно с Национальным музеем Таджикистана и «Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (на Поклонной горе) откроет выставку плакатов и фотографий «В борьбе против нацизма мы были вместе». В планах также провести 7 мая серию показов патриотических фильмов о Великой отечественной войне и концерта таджикских мастеров искусств в театре оперы и балета.
- На всех этих мероприятиях планируем проводить акцию «Георгиевская ленточка», — подчеркнул Вождаев.
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Гость4
Зато на всех перекрестках вопят, что их.деды и отцы воевали за освобождение. Это же предательство памяти!!!! Кто конкоптно в МЭРии сказал НЕТ???? Чья подпись стоит под отказом?
xalim5
позор нам всем