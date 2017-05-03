Крупнейшие таджикские банки – «Агроинвестбанк» и «Таджиксодиротбанк» - вряд ли быстро оправятся от недавних потрясений: чтобы восстановить свои финансовые активы им понадобятся долгие годы, еще сложнее будет вернуть доверие населения. Два других банка – «Таджпромбанк» и «Фононбанк» - объявлены банкротами.

До недавних пор «Агроинвестбанк» и «Таджиксодиротбанк» занимали почти половину банковского рынка страны. Эти кредитные организации по итогам 2015 года первыми среди таджикских банков попали даже в рейтинг 200 крупнейших банков СНГ. Активы «Агроинвестбанка» на 1 января 2016 года оценивались в 550 миллионов долларов, что составило 21% всех активов банковской системы Таджикистана. Активы же «Таджиксодиротбанка» на тот период составляли 530 миллионов долларов - примерно 20% активов таджикских банков того периода.

Однако не прошло и двух лет, как эти два банка оказались на грани банкротства…

Освободившиеся ниши на рынке банковских услуг агрессивно занимают «новички», близкие к властям страны…

Кто именно займет опустевшие ниши на рынке банковских услуг, читайте в ближайшем номере газеты «Asia-Plus», который выйдет уже завтра, 4 мая.