Парламент Великобритании в ночь на среду прекратил свою работу перед досрочными выборами, которые назначены на 8 июня.

Согласно британскому законодательству, за 25 рабочих дней до выборов любой вид деятельности парламента приостанавливается, а члены Палаты общин теряют депутатский статус. Им дается несколько дней, чтобы покинуть рабочие места в Вестминстерском дворце.

В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетит королеву Елизавету II, чтобы сообщить ей о роспуске парламента и начале избирательной кампании.

18 апреля Мэй попросила парламент объявить досрочные выборы в стране - на три года раньше срока. По результатам выборов Мэй – лидер консерваторов – надеется укрепить свои позиции.

Летом 2016 года британцы проголосовали за выход из Евросоюза. Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и станет первой страной, которая его покинет.