Центр формирования культуры земледелия, ремесла и градостроительства таджиков заброшен, деньги на его реконструкцию не выделяются. И даже ЮНЕСКО, в список нематериального культурного наследия которой в 2010 году был внесен Саразм, став первым таким объектом в Таджикистане, он тоже не интересует.

Реализация принятой еще в 2012 году правительством Таджикистана государственной программы по реконструкции древнего городища Саразм на сегодняшний день полностью приостановлена. Денег в бюджете на это нет, заявил, выступая сегодня на заседании нижней палаты парламента, министр культуры республики Шамсиддин Орумбекзода.

По его данным, до 2020 года на реализацию вышеназванной госпрограммы из госбюджета страны планировалась выделение 64 миллионов сомони. До прошлого года из этого бюджета было выделено всего 17%.

«Наши надежды на финансовую помощь ЮНЕСКО в данном направлении также не оправдались», - отметил министр.

На вопрос депутатов о том, что как будут поступать власти с теми домами, которые местное население возвело на территории заповедника, министр отметил, что они будут снесены по законам Таджикистана, без выплаты каких-либо компенсаций.

Древнеземледельческий памятник Саразм был обнаружен осенью 1976 года археологом Абдуллоджаном Исаковым. Викимедия

Древнеземледельческий памятник Саразм был обнаружен осенью 1976 года археологом Абдуллоджаном Исаковым. Памятник расположен в 15 километрах к западу от города Пенджикент и в 45 километрах к востоку от города Самарканд.

Первоначальная площадь памятника составляла около 130 га. Городище интенсивно обживалось в течение более тысячи лет, наибольшего расцвета достигло в период позднего энеолита и ранней бронзы.

Выделены четыре последовательных хронологических периода, которые с учетом радиоуглеродных анализов датированы следующем образом: период I - 3500-3200 гг. до н.э.; период II - 3200-2900 гг. до н.э; период III - 2900-2700 гг. до н. э.; период IV - 2700-2000 гг. до н. э.

varandej - LiveJournal Слева от входа - самый большой и сложный на Саразме Пятый раскоп. Тут сохранились даже очаги-алтари с характерными лунками для огня

Результаты научных исследований на поселении Саразм обсуждались на многих международных симпозиумах – в Таджикистане (1979г. и 1994 г.), Вашингтоне (1981 г. и 1986 г.), Париже (1985 г.), Германии (1992г.), Иране (2003г.), Италии (2007г.) и Африке (2008 г.).

Постановлением правительства Республики Таджикистан от 21 сентября 2001 года под №391, 5500-летний памятник Саразм Пенджикентского района был объявлен историко-археологическим заповедником, как центр формирования культуры земледелия, ремесла и градостроительства таджиков.

Саразм датируют эпохами неолита (поздний каменный век) и бронзы (её начало - медный век), и Саразм сам сменил одну эпоху на другую. В некотором роде Саразм был прототипом Согдианы - страны на перекрёстке всех дорог, и опустевший 4000 лет назад, позже он возродился в 20-30 километрах западнее как Самарканд.