Свыше 19 тыс. госслужащих Таджикистана в обязательном порядке примут присягу на верность Родине. Таковы требования принятых сегодня нижней палатой парламента страны поправок в закон «О государственной службе».

По мнению депутата Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли страны, лидера Демпартии Таджикистана Саидджафара Усмонзода, принятие присяги со стороны госслужащих поднимет их ответственность при выполнении служебных обязанностей.

Госслужащие Таджикистана будут присягать на верность Родине, стоя рядом с Государственным флагом страны, положа правую руку на Конституцию республики.

Ранее присягу на верность долгу принимали только президент и сотрудники силовых структур Таджикистана.

Согласно принятым в мае прошлого года поправкам в Конституцию Таджикистана, члены обоих палат парламента принимают присягу на верность народу, члены правительства - на верность президенту республики.

В системе государственной службы Таджикистана к началу 2017 года насчитываются более 19 тыс. государственных служащих, из которых женщины составляют 4200 человек или 22%.