Грузия заинтересована в расширении торгово-экономических и инвестиционных связей с Таджикистаном посредством с привлечением деловых кругов двух стран, заявил посол Грузии в Таджикистане.

Необходимость активного развития сотрудничества торгово-промышленных палат двух стран в привлечении безнес-кругов в процесс расширения таких связей озвучил посол Грузии в Таджикистане и в Узбекистане (с резиденцией в Ташкенте) Константин Жгенти во вторник в Душанбе на встрече с главой ТПП РТ Шариф Саидом.

«Наша совместная работа послужит основой для активизации бизнес партнерства в различных отраслях, представляющих взаимный интерес», - отметил грузинский дипломат.

Посол сообщил о намерениях грузинских деловых кругов презентовать свой потенциал в таджикской столице.

"Деловые переговоры в рамках встречи будут содействовать налаживанию бизнес связей, заключению контрактов, организации совместных предприятий, с использованием передовой техники и оборудования, позволит обмениваться коммерческой информацией, проводить совместные бизнес-форумы, встречи предпринимателей", - считает Жгенти.

Глава ТПП РТ предложил грузинскому бизнесу участвовать в работе предстоящей Международной выставки «Таджикистан - 2017» и Форуме деловых кругов, которые состоятся в Душанбе 27-29 июля этого года в Душанбе.

Общий объем таджикско-грузинского товарооборота в прошлом году составил всего около 3 миллионов долларов, который почти полностью приходится на импорт грузинской продукции Таджикистаном. За первый квартал этого года размер торгового оборота между двумя странами превысил 390 тысяч долларов, что на 80 процентов выше показателя этого же периода 2016 года, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.