Сильные подземные толки зафиксированы сегодня, 3 мая, в 09:47 часов по местному времени на территории Таджикистана. Его отголоски ощущались в соседних Кыргызстане и Узбекистане.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического цента, магнитуда землетрясения, произошедшего на глубине 10 км, в эпицентре составила 5,9.

Эпицентр подземных толчков находился на территории Рашта: в 259 километрах на северо-востоке от Душанбе, 105 километрах от Ферганы (Узбекистан), 80 километрах от киргизского Баткена, на границе с Кыргызстаном.

По данным Геофизической службы Академии наук Таджикистана, в 09:47 на территории Таджикистана в одну минуту были зафиксированы сразу два подземных толчка.

Интенсивность первого землетрясения в эпицентре, который расположился в 265 км северо-восточнее столицы, составила 4,6 балла, а второго – 6 баллов. Сила поземных толчков в Душанбе в обоих случаях составила 3 балла.

По данным КЧС Таджикистана, по предварительным данным, в джамоате Алга села Саргой Ляхшского района частично повреждены 2 дома. Жертв нет. На месте работает Штаб по чрезвычайным ситуациям района.

В Бишкеке, по данным СМИ, ощущались подземные толчки в три балла. Жители жители южной столицы Киргизии, города Ош, ощутили 4-балльные толчки.

"Сейсмостанции Института сейсмологии зарегистрировали землетрясение — в эпицентре 7 баллов (по 12-балльной шкале MSK-64), энергетический класс K= 14. По предварительным данным Института сейсмологии НАН КР, очаг землетрясения располагается на территории Таджикистана", — сообщили РИА Новости в Институте сейсмологии Национальной академии наук Киргизии. .

Интенсивность землетрясений по шкале MSK-64 измеряется в баллах, от 1 до 12, в зависимости от величины сотрясения земной поверхности. Семибалльные землетрясения ощущаются всем населением, вызывают колебания и падение мебели, трещины в стенах каменных домов, отмечают СМИ.

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