22-летний житель Бохтарского района Хатлонской области задержан по подозрению в надругательстве за могилами усопших.

Как сообщает пресс-центр МВД Таджикистана, молодой человек ночью 21 апреля на кладбище кишлака Хурсанди в Бохтаре полностью и частично разрушил надмогильные мраморные плиты, установленные на 27 могилах усопших.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 243 УК Таджикистана (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 15 тыс. до 25 тыс. сомони, сообщает МВД.

Однако ведомство не сообщает о причинах, которые толкнули мужчину на этот факт вандализма.