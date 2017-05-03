Канцлер Германии Ангела Меркель попросила президента Владимира Путина заняться проблемой преследования геев в Чечне, об этом она заявила во время пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером в Сочи, передает Интерфакс.

«Также я поговорила о том, что был очень отрицательный доклад о том, что происходит с гомосексуалами в Чечне, и попросила господина президента о том, чтобы он оказал свое влияние с тем, чтобы обеспечить сохранение прав меньшинств», — цитирует ее «Интерфакс».

Путин ситуацию с преследованием геев в Чечне не прокомментировал.

О преследовании геев в Чечне в начале апреля сообщила «Новая газета». По информации издания, за последние месяцы в республике по подозрению в гомосексуальности более сотни человек были задержаны и подвергнуты пыткам в секретных тюрьмах. По меньшей мере три человека, как писала газета, были убиты.

Власти Чечни называют эти сообщения ложными и отрицают, что в республике вообще есть геи.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал публикации на тему преследования гомосексуалистов в Чечне "пиар-кампанией". Информацию об этом он опроверг и на встрече с Путиным. Кадыров заверил президента РФ, что ситуация с безопасностью в Чечне стабильная, по его словам, серьезных угроз в республике нет.

На встрече с Путиным Меркель также добавила, что ее слова о соблюдении прав человека в России касаются и религиозной организации «Свидетели Иеговы», деятельность которой Верховный суд России признал запрещенной. Это решение было принято 20 апреля на основании того, что суд признал ее экстремистской.

Как отмечает РИА Новости, президент России и канцлер Германии провели переговоры в Сочи в преддверии саммита G20, который пройдет в июле в Гамбурге. Главными темами встречи стали ситуация на Украине и на Ближнем Востоке, борьба с терроризмом и развитие двусторонних отношений. Последний раз Меркель была в России два года назад. На встрече в Москве президент и канцлер обсуждали взаимоотношения Москвы и Брюсселя и украинский кризис.