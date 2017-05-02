В Таджикистан 9 мая показать культуру соседней страны приедут 55 артистов и музыкантов. Встречать их в Душанбинском аэропорту планируют «хлебом-солью» и под звуки карнаев.

В официальной делегации, которая прибудет в Таджикистан на Дни узбекской культуры - представители правительства Узбекистана, МИДа, Минкультуры, Госфилармонии и «Узбеккино». В составе делегации - народные артисты Узбекистана Гуломджон Ёкубов и Махмуд Номозов, певица Севинч Муминова, государственный ансамбль песни и танца «Узбекистан».

Как сообщил заведующий отделом международных отношений министерства культуры республики Абдугаффори Абдуджаббор, 10 мая в 11:00 в Национальной библиотеке Таджикистана пройдет пресс-конференция с участием министра культуры Республики Таджикистан и руководителем официальной делегации Республики Узбекистан по поводу проведения дней культуры Узбекистана в нашей республике.

10 мая в 14:00 в Доме кино Союза кинематографистов Таджикистана (бывший кинотеатр им. Зебуниссо) состоится открытие Дней узбекского кино. Мероприятие откроет картина «Ота» («Отец»).

В тот же день в 17:30 в фойе Государственного академического театра оперы и балета им. Айни начнет работу фотовыставка «Современный Узбекистан». В 18:00 здесь состоится официальная церемония открытия Дней культуры Узбекистана в Таджикистане с большой концертной программой.

Подобная концертная программа пройдет также 11 мая в городе Курган-тюбе для жителей Хатлонской области.

В рамках своего визита в нашу страну гости ознакомятся также с достопримечательностями Душанбе и его окрестностей, посетят Национальный музей, Музей древности и другие культурные объекты таджикской столицы.

Торжественная церемония закрытия Дней культуры Узбекистана пройдет вечером, 12 мая, в Государственном академическом театре оперы и балета им. Айни в Душанбе.

Напомним, что Дни культуры Узбекистана в Таджикистане в последний раз проходили 20 лет назад, в 1997 году.