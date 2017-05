Ёсуман Холову, таджикскую модель, выбрали официальным лицом южнокорейской компании SRT. Ей также вручили сертификат Посла Мира.

19-летняя Ёсуман Холова в числе еще пяти конкурсанток мирового профессионального конкурса красоты и талантов - Miss SuperTalent of the World – стала официальным лицом компании SRT - самых быстрых экспресс-поездов Южной Кореи. В торжественной обстановке ей вручили сертификат Посла мира, сообщила на своей странице директор New Era Model Studio Ниссо Каюмова, которая сопровождает модель в поездке.

Напомним, 23 апреля в Сеуле стартовал 8-й сезон мирового профессионального конкурса красоты и талантов - Miss SuperTalent of the World, который в нынешнем году проходит с грандиозным масштабом. Таджикистан представлен на мировом первенстве уже второй год подряд. На этот раз участницей конкурса красоты стала 19-тилетняя модель Ёсуман Холова.

Юная, но уже опытная модель, выехала на конкурс 16 апреля со своим национальным директором Ниссо Каюмовой. По условиям конкурса участница должна быть обладательницей международных титулов. Кандидатура Ёсуман была предложена агентством New Era Model Studio и прошла веб-кастинг. За плечами Ёсуман на сегодняшний день числятся победы на Международном конкурсе красоты и таланта в Китае (титул первой Вице-мисс Глобал Туризма 2017), международном фестивале моделей и дизайнеров Pierre Cardin в Астане (третье место и Гран-при Miss Fashion House International-2016).

По словам Ниссо Каюмовой, 8-ё сезон Miss SuperTalent of the World проходит с невиданным размахом. В рамках конкурса на мероприятии проходит международная неделя моды, на которую приглашены Организаторы мировых Подиум недель из ОАЭ, США, Польши, России, Кореи и др. Все конкурсантки в обязательном порядке примут участие на этой неделе моды.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus