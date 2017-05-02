Творческий вечер поэта и писателя Тимура Зульфикарова под названием «Миндаль в снегу» состоится в столице в эту пятницу, 5 мая на малой сцене театра им. Лохути.

Творческий вечер таджикского, русского поэта и писателя Тимура Зульфикарова состоится в эту пятницу, в театре им. Лохути в 17:30. В мероприятии принимает участие лауреат премии «Серебряная псалтирь» Ирина Дмитриева - Ванн.

Тимур Касымович Зульфикаров родился 17 августа 1936 года в городе Душанбе. Окончил Литературный институт имени М. Горького.

Его произведения переведены на 12 языков мира, по ним снято более 20 художественных и документальных фильмов. В 1991 году Тимур Зульфикаров был выдвинут на соискание Нобелевской премии. Произведения Т.Зульфикарова «Книга детства Иисуса Христа» и «Беседа двух старцев в дикой траве» также вызвали большой интерес читательской аудитории.

Лауреат российской премии «Лучшая книга года» (2005) в номинации «Проза» за роман-миф «Коралловая Эфа».

Тимур Зульфикаров долгое время жил в Москве. В настоящее время он проживает в Душанбе.

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