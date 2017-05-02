В Таджикистане с 9 по 12 мая впервые за годы независимости пройдут Дни культуры Узбекистана. Концертные программы пройдут в Душанбе и Курган-тюбе, сообщил «АП» министр культуры Таджикистана Шамсиддин Орумбекзода.

По его словам, в группу узбекских мастеров искусства, которые приедут в Душанбе, включены 55 известных исполнителей и музыкантов. Среди них такие известные Таджикистану имена – как народный артист Узбекистана Гуломджон Ёкубов и эстрадная певица Севинч Муминова.

Официальная церемония открытия Дней культуры Узбекистана в Таджикистане состоится вечером 10 мая в государственном театре оперы и балета имени Айни.

В рамках Дней культуры узбекские мастера искусства помимо публичных выступлений проведут встречи со своими таджикскими коллегами и населением.

Между тем, по некоторым данным, в Душанбе в скором времени также состоится большой концерт примадонны узбекской эстрады – Юлдуз Усмановой.

Напомним, в середине апреля в Душанбе прошла первая за 25 лет выставка-ярмарка производителей товаров из Узбекистана. Свою продукцию на выставку привезли 160 узбекских производителей из различных сфер промышленности - машиностроительной, легкой, фармацевтической, пищевой, текстильной и др. Также в эти дни в Душанбе состоялся таджикско-узбекский бизнес-форум, по итогам которого были подписаны соглашения и договоры на сумму более 35 миллионов долларов.

В 2016 году общий объем товарооборота между Таджикистаном и Узбекистаном увеличился почти в шесть раз, составив около 70 млн долларов. В общем объеме прошлогоднего двухстороннего товарооборота около 36 млн приходится на экспорт таджикских товаров, в основном цемента, в Узбекистан и почти 34 млн долларов на импорт Таджикистаном узбекской продукции – в основном минеральных удобрений.