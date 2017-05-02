Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выделил ветеранам Великой отечественной войны и блокадникам финансовую помощь ко Дню победы по 3 тысячи сомони.

Помощь президента в честь 72-й годовщины Победы передадут ветеранам главы министерств и ведомств, областей, городов и районов, руководство правящей Народной демократической партии Таджикистана, сообщил «АП» источник в правительстве.

Кроме того, президент поручил всем органы государственной власти на местах также оказать помощь ветеранам исходя из собственных возможностей.

По данным Республиканского совета ветеранов войны и тружеников тыла, на сегодняшний день в Таджикистане проживает 448 ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и пять блокадников Ленинграда.

Самому пожилому ветерану Таджикистана, Додарджону Умарову, 117 лет, он живет в Вахше. Самому молодому - Леокадии Ковтун в этом году исполнилось 90 лет, она проживает в Душанбе.

Один ветеран ВОВ из Таджикистана - Олег Соболев по приглашению правительства России примет участие в военном параде на Красной площади в Москве, который пройдет 9 мая.

Председатель Совета ветеранов войны и тружеников тыла Рахматулло Кудратов сообщил «АП», что в начале 2017 года в Таджикистане еще насчитывалось 526 ветеранов Великой Отечественной войны (в начале 2015 года их было 926). Сейчас их осталось 448.

Из Таджикистана в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли свыше 270 тысяч человек. Каждый четвертый из них не дожил до Дня Победы. 54 таджикистанца удостоены звания Героя Советского Союза.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus