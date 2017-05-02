Саудовская Аравия выделит на возведение новых парламентского и правительственного комплексов Таджикистана 200 миллионов долларов. Средства будут предоставлены в качестве гранта, сообщил «АП» источник в правительственных кругах Душанбе.

Новый парламентский комплекс республики будет возведен на месте, где сейчас расположены здания Минсельхоза Таджикистана, мэрии Душанбе, посольства Ирана в Таджикистане и еще нескольких жилых домов и зданий, до перекрестка проспекта Рудаки с улицей Шохтемура (район гостиницы «Таджикистан»).

«Согласно новому решению не будет снесено, построенное в 1946 году, здание Маджлиси Оли (парламента) Таджикистана», - отметил источник. Ранее сообщалось, что парламентское здание будет снесено, за счет него будет расширена площадь «Дусти».

А вот новый правительственный комплекс, по словам источника, будет построен на месте чайханы «Рохат».

Напомним, согласно договоренностям, достигнутым в ходе официального визита президента Таджикистана в Саудовскую Аравию в январе 2016 года, по инициативе короля Саудовской Аравии будут выделены необходимые средства для строительства в Душанбе парламентского и правительственного комплекса Таджикистана.

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