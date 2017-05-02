Чем дальше исторические события от нас уходят в историю, тем больше таинственного и спорного в них проявляется. Так происходит и с памятью о Великой Отечественной войне. Лучше всего она сохраняется, когда мы вспоминаем о наших родных и близких – авторах той Победы; и тогда понимаем, что такое БЕССМЕРТИЕ ПОДВИГА.

Свет погасшей звезды

О военном прошлом знаменитого в мире археолога и коллеги, ныне покойного, доктора Вадима Ранова я впервые подробно услышал от него в начале лихих и голодных 1990-х, когда тогдашний редактор газеты 201-й дивизии попросил меня написать о ветеране Великой Отечественной для его «Солдата России». Неожиданно выяснилось, что наш вечно взъерошенный и шумный Вадим Александрович - единственный в Таджикистане ветеран той самой 201-й, встретивший День Победы в ее рядах!

Доктор Вадим Ранов

Война для него началась осенью 1943 года. К этому времени Вадим год проучился в Одесской артиллерийской специальной школе, эвакуированной в 1941г. в Сталинабад (это имя носила столица Таджикистана в те годы), а затем в Харьковском противотанковом артиллерийском училище, также бывшем тогда в эвакуации в Фергане.

В октябре 1943 г. двадцатилетний командир взвода 45-мм орудий лейтенант Ранов был переправлен ночью через Днепр, на Чернобыльский плацдарм.

Вот что рассказал Ранов о тех событиях:

«Немцы отчаянно пытались сбросить нас в Днепр. Сколько частей там они перемололи, не знаю. Переправились ночью на плотах, заняли позиции, а там - сущий кошмар: вся земля в воронках и немецкими танковыми гусеницами перемешана. Раздавленные солдаты, трупный запах. В общем, веселого мало: поняли, что здесь всем нам будет крышка. Переглянулись и молча начали оборудовать новые позиции. Физическая усталость успокоила.

Впереди деревня. Там шум танковых моторов. Готовятся к атаке. Похоже, на этом рубеже придется нам костьми лечь. Отступать некуда - позади Днепр.

К вечеру в небе появляются немецкие бомбардировщики. И вдруг ни с того ни с сего, не долетев до нас, они начинают вовсю бомбить свои же позиции! Весело было на это смотреть. И у немца, оказывается, хватает разгильдяйства!

Но вскоре изрядно потрепанные фрицы все же пошли в атаку. Выползло две «пантеры». С появлением этих двух танков и жиденькой цепи немецкой пехоты наш батальон, укомплектованный только что мобилизованными солдатами, сорвался с места и побежал к реке. «Пантеры» пехоту из пулеметов начали бить, словно в тире. Паника, и ничего не поделаешь. Подбежал комбат и хрипит вперемешку с матом: «Лейтенант … открывай огонь … побьют же всех!»

Стрелять по ним с такого расстояния - это все равно, что горохом по броне сыпать. А танки все приближались и продолжали расстреливать нашу пехоту. Комбат уже орет благим матом, автомат с плеча снимает и в меня стволом тычет. Ведь за беспорядочное отступление роты и его вполне могли расстрелять перед строем.

Наконец, один танк приблизился метров на триста - двести пятьдесят. Даю команду: «Бронебойным под башню - огонь!». Со второго или третьего выстрела наводчик попал в цель. «Пантера» начала пятиться. Но второй танк встал и начал прикрывать ее отход. Мы - по нему. Мимо. Тут они уже нас начали выискивать. А пушка-то у них 75-мм! Один снаряд взорвался в стороне. Мы - в ответ. Попали в башню. Рикошет. Тут они нас окончательно засекли…

Третий их снаряд почти точно угодил в нашу пушку. Взрыв… На мгновение потерял сознание. Вскочил. В ушах - звон, в глазах - бело. Быстро прихожу в себя. Вижу: пушка перевернута вверх колесами. Расчет разметало ударной волной. Все трое ранены. Но, похоже, не серьезно. И тут смотрю: и второй танк начал назад пятиться. Это открыла огонь подоспевшая с того берега батарея истребительного дивизиона. Атака отбита»…

За свой боевой путь В.Ранов воевал в составе трех фронтов и встретил 9 Мая в Латвии, в составе 201-й стрелковой дивизии, «запиравшей» остатки немецкой группы армий «Север» в Курземском котле. А еще через месяц дивизия была переброшена в Сталинабад. С ней возвратился в город и Вадим. Однако его не демобилизовали, а сразу отправили…на Дальний Восток - добивать японскую Квантунскую армию. Только после этого, уже из взятого Порт-Артура, он вернулся домой. Впереди была учеба в Таджикском госуниверситете, работа в Академии наук, становление ученого…

Цена Победы

Лейтенант Ашур Шерматов в августе 1942-го, вскоре после окончания Фрунзенского пехотного училища, попал в 1003-й полк 279-й стрелковой дивизии, включенной в состав 43-й армии Калининского фронта, и вплоть до своего ранения прошел с ним самые тяжелые его бои.

Лейтенант Ашур Шерматов

«Убитых мы не хоронили,- рассказывал ветеран. - Их было так много, а сил не оставалось… Их в своих стрелковых окопчиках постепенно засыпало землей при разрывах. Выносить с поля разрешали только тяжелораненых и только санитарам, которых я в том бою так ни одного и не увидел. Попробуй это сделать за них – вполне предсказуемые последствия по приказу №227!

С кормежкой тоже было скверно: пока прорывались к нашим ребятам, окруженным под г.Белый, да и потом, когда сами в окружение попали, жевали одни сухари. Вот с боеприпасами проблем не было – в избытке брали у убитых…»

Вскоре Ашура ранило: пуля, попав в левую часть груди, вышла навылет, раздробив лопатку. Два месяца в эвакогоспитале, и снова фронт – уже Северо-Западный.

Здесь он, будучи командиром взвода 2-го отдельного батальона бригады, весной и летом 1943 г. шесть раз направляется командованием в разведку за линию фронта. Особенно памятной стала для него операция в августе месяце, когда он с восьмью своими солдатами устроил засаду немецкому разведывательному подразделению численностью в 150 (!) человек.

Неровные машинописные строчки, вышедшие из-под литер видавшей виды пишущей машинки штаба дивизии, сухо повествуют, что гвардии лейтенант Шерматов «захватил трофеи и ценные штабные документы, за что командиром 2-го отдельного батальона была объявлена благодарность».

Фронтовая закалка

Константин Арихбаев родился в южном портовом, утопающем в зелени городе на берегу Азовского моря – Мариуполе.

Он в юности избрал специальность врача, накануне Первой мировой войны окончил Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге.

Хирург Арихбаев возглавил один из душанбинских госпиталей

Всю войну молодой врач провел во фронтовых госпиталях русской армии. Затем эта война плавно перешла в Гражданскую. Уже в начале 1918 г. он - главврач госпиталя на Южном фронте - участвует в разгроме армии генерала Л.Г. Корнилова, а затем в боях против А.Деникина. Успел поврачевать бойцов Нестора Махно, бывших в союзе с Красной Армией, за что получил от лидера «Крестьянской Армии» ценный подарок - серебряный портсигар! В 1922г. К.П. Арихбаев – уже опытный военный хирург - назначается главным военным врачом 2-го кавалерийского корпуса легендарного Г.Котовского.

В 1928 г., после демобилизации, по приглашению Таджикского постпредства Арихбаев приезжает в Сталинабад и назначается главврачом и заведующим хирургическим отделением Республиканской больницы. Санитарно-эпидемическая обстановка в молодой республике была крайне тяжелой и требовала от врачей усилий и самоотверженности под стать фронту.

Начавшаяся в июне 1941 г. Великая Отечественная война выплеснула на просторы Советского Союза миллионы эвакуированных. Около пятидесяти тысяч их прибыло в Таджикистан с Украины, Белоруссии, Прибалтики. Здесь же, глубоко в тылу, были развернуты и двадцать девять эвакуационных госпиталей, восемнадцать из них – в Сталинабаде. Хирург Арихбаев возглавил один из душанбинских госпиталей - №4451, расположенный в здании гостиницы «Вахш».

Через операционные этого госпиталя за время войны прошли тысячи раненых, большинство из которых затем вновь пополнили ряды Красной Армии на фронте.

За работу в госпитале Константин Петрович был удостоен ряда благодарностей Наркомздрава Тадж.ССР, награжден орденом Красной Звезды и значком «Отличник здравоохранения».

Однако экстремальная хирургия не спешила его отпускать: осенью 1948г. в столице Туркмении - Ашхабаде происходит катастрофическое землетрясение, в котором гибнет 124 тыс. жителей города! Константин Петрович возглавил тогда группу хирургов из Таджикистана, выехавших в Ашхабад для ока­зания помощи пострадавшим от стихийного бедствия.

Через несколько лет К.П. Арихбаеву было присвоено почетное звание «Заслуженный врач Таджикской ССР». Многие из таджикских врачей старшего поколения помнят его как своего преподавателя и наставника, всю свою жизнь оставаясь благодарными ему за помощь в выбранной профессии!