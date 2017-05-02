Фанаты европейских клубов и просто любители большого футбола смогут посмотреть самые интересные игры полуфинала Лиги чемпионов на самом большом экране страны.

Во вторник 2 мая в первом матче полуфинального противостояния «Реал» сыграет с «Атлетико». Мадридское дерби в очередной раз состоится уже в полуфинале Лиги Чемпионов. В последние сезоны «Реалу» тяжело даются матчи с «Атлетико». В матче чемпионата, который состоялся в начале апреля на «Сантьягу Бернабеу» была зафиксирована ничья 1:1. Будет ли победитель в предстоящей встрече?

Вы сможете насладиться этим незабываемым спортивным событием на самом большом экране страны. Кинотеатр «Навруз» подарит вам такую возможность. Начало трансляции в 23.45 по душанбинскому времени.

В среду вечером свой первый поединок полуфинала Лиги чемпионов проведут Монако и Ювентус.

Последний раз эти коллективы встречались 2 сезона назад в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, тогда дальше с общим счетом 1:0 (1:0 и 0:0) прошел «Ювентус». Интересно, сумеют ли монегаски взять реванш спустя 2 года?

Начало трансляции этого матча также в 23.45 по душанбинскому времени. Смотрите его в кинотеатре «Навруз».

Забронировать билеты можно по телефонам ‎2350025, ‎988885801.

Торопитесь, число билетов ограничено.