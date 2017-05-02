Экономический ущерб в размере более 8 миллионов долларов понесла Таджикская алюминиевая компания в результате аварии, произошедшей в октябре прошлого года в электроэнергетической системе страны. Из строя вышли 40 электролизных ванн компании, каждая из которых стоит более 200 тысяч долларов.

ТАЛКО за первые два месяца этого года сократила выпуск продукции на 36,3%: компанией за этот период произведено всего 16,3 тысяч тонн первичного алюминия. Это на 9,3 тысяч тонн меньше показателя января-февраля 2016 года, сообщает министерство промышленности и новых технологий РТ.

В ведомстве отмечают, что общая сумма выпущенной продукции составила 61,7 миллионов сомони, что на 25,4 миллионов сомони меньше по сравнению с этим же периодом прошлого года.

Сокращение выпуска первичного алюминия в Минпроме связывают с несвоевременным поступлением сырья, нефтяного кокса и криолита, а также с падением стоимости алюминия на Лондонской бирже металлов.

Кроме того, подчеркивают в ведомстве, 28 октября прошлого года в результате аварии почти вся республика в течение трех часов была без электричества. Отключение электроэнергии алюминиевому гиганту обошлось большим ущербом: 40 электролизёров вышли из строя, в результате чего компания понесла экономический ущерб в размере 65 миллионов сомони ($8,2 млн на начало 2017 года).

До аварии на алюминиевом заводе работали более 300 электролизных ванн. Специалисты ТАЛКО на следующий день после аварии не исключили вероятность ухудшения качества металла, который в тот момент выплавлялся. По поводу же выхода из строя электролизных ванн не сообщалось.

Напомним, масштабная авария в электроэнергетической системе страны произошла 28 октября прошлого года из-за неисправности противоаварийной автоматики подстанции «Регар 500-кВ». Эта крупнейшая до настоящего момента подстанция в республике расположена в городе Турсунзаде, там же где и находится алюминиевый завод.

Информация относительно общего размера ущерба, нанесенного экономике страны в результате этой аварии, до сих пор не обнародована. Ранее сообщалось, что подсчетом ущерба занимается рабочая группа, которая действует при министерстве энергетики и водных ресурсов РТ.

«Значительные потери могла понести ТАЛКО, которая предоставила свои подсчеты рабочей группе», - сказали в начале этого года в «Барки точик».