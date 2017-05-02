Исполнительный орган государственной власти города Душанбе приглашает инициативных, активных горожан, представителей бизнеса и научного сообщества принять участие в разработке «Программы экономического и социального развития города Душанбе на период до 2025 года».

Информация о конкурсе размещена на сайте столичной мэрии. В сообщении отмечается, что на основании постановления председателя города Душанбе Рустами Эмомали, с 5 апреля начата разработка данной программы со стороны рабочей группы.

«В связи с этим Исполнительный орган государственной власти города Душанбе обращается к жителям столицы с просьбой внести свои креативные предложения и ценные идеи в разработку программы по развитию столицы», - отмечается в собщении.

Поделиться своими мыслями и идеями можно как в письменном виде, отправив письмо на электронную почту barnoma2025@mail.ru, так и в устном, позвонив по номеру 987-96-00-00.

Рустам Эмомали был назначен мэром таджикской столицы 12 января этого года, после того, как в отставку был отправлен 64-летнмй Махмадсаид Убайдуллоев, являвшийся бессменным градоначальником в течение последних 19 лет.

2 апреля Рустам Эмомали был избран депутатом столичного маджлиса, заменив Убайдуллоева, который ранее добровольно отказался от своего депутатского мандата.