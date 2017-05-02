На внеочередном съезде Союза композиторов Таджикистана 29 апреля был избран новый глава творческого Союза. Им стал Хуршед Низомов – выпускник Государственного института культуры и искусства имени Мирзо Турсунзода.

Хуедшед Низомов занял этот пост, который оставался вакантным с декабря прошлого года. 10 декабря 2016 года трагически оборвалась жизнь главы СКТ Шухрата Ашурова. Он погиб в ДТП: автомашина, которой управлял 35-летний брат погибшего, перевернулась в овраг глубиной 70 метров. Шухрат Ашуров от полученных травм скончался на месте, а его брат получил травмы.

Шухрат Ашуров, экс-глава СКТ архивное фото

Народный артист Таджикистана Шухрат Ашуров был избран главой Союза композиторов 6 июня 2016 года.

Хуршед Низомов ранее работал в составе эстрадного оркестра «Гулшан», оркестра народных инструментов Государственной филармонии имени Акашарифа Джураева.

До избрания на пост главы Союза композиторов являлся начальником отдела науки и учебных заведений министерства культуры РТ.

С 2014 года является членом Союза композиторов Таджикистана, награжден медалям «Хизмати шоиста».